La revisione del sistema sanzionatorio degli enti locali. Nota di commento al d.lgs 87/2024

Il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, emanato in attuazione dell’articolo 20 della cd. “delega fiscale” (legge 9 agosto 2023, n.111) reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali.

Alcune delle disposizioni in esso contenute, che riguardano tra le altre, la riduzione della sanzione per omessi versamenti dal 30 al 25%, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

La nota di lettura allegata, affronta tutte le novità contenute nel decreto legislativo 87/2024, che riguardano vari istituti, ivi inclusi il cumulo giuridico e il ravvedimento operoso.

Fonte: IFEL