Pubblichiamo la nota sintetica sul d.l. 75 cd Assunzioni bis recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” come approvato dalla Camera dei deputati, con voto di fiducia del 31 luglio 2023 e che ora è al Senato per la conversione definitiva in legge.

Fonte: ANCI