La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali approva 497 assunzioni a tempo indeterminato

Si è riunita ieri al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), presieduta dal Sottosegretario Wanda Ferro, per discutere aspetti relativi al personale e ai profili finanziari degli enti locali.

Per quanto riguarda assunzioni e rideterminazioni di dotazioni organiche, la Cosfel ha valutato complessivamente 47 delibere adottate da 37 enti locali. In particolare, sono state esaminate, con esito favorevole, le istanze presentate dai comuni di Pescara e Guidonia Montecelio (Rm), che hanno richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo determinato funzionari, rispettivamente per 1 anno e per 3 anni, con spese a proprio carico, allo scopo di poter procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione dei progetti inerenti al PNRR, per i quali gli stessi enti locali risultano destinatari di finanziamenti ministeriali.

La Commissione ha inoltre approvato 8 rideterminazioni di dotazioni organiche, 496 assunzioni a tempo indeterminato (fra cui 47 stabilizzazioni) e 49 a tempo determinato. Tra gli enti interessati si segnalano la provincia di Catanzaro e i comuni di Avellino, Brindisi, Palermo, Reggio Calabria, Bracciano (Rm), Casoria (Na) e Sessa Aurunca (Ce).

Rispetto ai profili attinenti la finanza locale, la Cosfel ha esaminato 4 piani di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni di Fabrica di Roma (VT), Calizzano (SV), Castel Madama (RM), Villareggia (TO); 1 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il comune di Santo Stefano Roero (CN) e 1 piano di estinzione per il comune di Favara (AG).

Fonte: Viminale