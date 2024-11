E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione Sez. 4 Penale, sentenza n. 28657/2024 secondo la quale,in sintesi, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.



