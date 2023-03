L’8 marzo al via Didacta Italia. Digitale, sport, cinema, ITS

Prende il via mercoledì 8 marzo Didacta Italia, la principale manifestazione sulla scuola italiana e la formazione degli insegnanti. L’appuntamento coinvolgerà per tre giorni docenti, dirigenti scolastici e personale del mondo della scuola con oltre 800 eventi formativi, tra workshop, seminari e convegni in programma alla Fortezza da Basso di Firenze.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che fa parte del comitato organizzatore, aumenta, quest’anno, la propria partecipazione attraverso un grande stand che mette al centro un’arena per la formazione di insegnanti, dirigenti e personale scolastico. L’arena sarà uno spazio di incontro e scambio tra il pubblico e l’Amministrazione.

Nell’area del Ministero sono previsti anche desk dedicati all’accoglienza e all’informazione sulle attività del MIM. Sono circa 70 gli eventi organizzati dal Ministero quest’anno fra convegni, seminari e workshop, con temi che vanno dal PNRR al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), dallo sport al risparmio energetico, dal sistema 0-6 agli ITS, dal Piano cinema alle collaborazioni con altre istituzioni. Al convegno del 10 marzo dedicato al tema dell’orientamento è previsto un saluto del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il Sottosegretario Paola Frassinetti parteciperà al convegno dedicato agli ITS Academy il 9 marzo alle ore 14.00.

L’edizione 2023, dedicata quest’anno allo scrittore Italo Calvino nel centenario della sua nascita, prevede tante novità, a partire dai laboratori sulle architetture scolastiche, con un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità e del risparmio energetico, e un’area green, con un focus sull’economia circolare e sulla transizione ecologica. Tra le diverse tematiche trattate, una serie di eventi riguarderà lo sport e l’attività motoria, mentre un’ampia area immersiva sarà dedicata al settore alberghiero.

L’ultimo giorno della Fiera, il 10 marzo, verrà celebrato, per il secondo anno consecutivo, il “Montessori day”, una giornata no stop in cui sarà possibile approfondire la storia, gli ideali e la modernità di questa straordinaria donna, creatrice di un nuovo modello didattico. Sarà possibile seguire il racconto delle giornate sui social del Ministero attraverso l’hashtag #Didacta23.

Ministero dell’Istruzione e del Merito