ITASEC 2025: a Bologna la nona Conferenza nazionale sulla Cybersecurity

La nona edizione di ITASEC25, la Italian security conference organizzata dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) si terrà dal 3 all’8 febbraio 2025 presso l’Università di Bologna.

Organizzato insieme alla Fondazione SERICS – Security and Rights in CyberSpace, i cui ricercatori si presenteranno con dei pitch alla comunità di ricerca e ai professionisti della cybersecurity,

l’evento, anche quest’anno si svolge sotto gli auspici e il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Il programma di questa edizione è particolarmente fitto di incontri e vedrà la presenza di numerosi esperti provenienti dalle università di tutto il mondo. Tra questi Giovanni Vigna, professore presso l’Università della California a Santa Barbara, Lorenzo Cavallaro, dello University College London; Lalana Kagal, del Computer Science and Artificial Intelligence Lab del Massachusetts Institute of Technology.

Partecipano, inoltre, Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dello European Cybersecurity Competence Centre, Bruno Frattasi, Direttore Generale di ACN, Nunzia Ciardi, Vice Direttore di ACN, Pasquale Stanzione, Garante per la Privacy e Alessandro Armando, Direttore del Cybersecurity National Lab.

I temi trattati nei cinque giorni di conferenza copriranno argomenti molto vasti, dagli aspetti umani, sociali e legali della sicurezza informatica, all’evoluzione degli attacchi cibernetici passando per disinformazione e fake news. Si parlerà inoltre di cloud, edge computing e 5G, di sicurezza del software, delle piattaforme e delle infrastrutture di Gestione del rischio e governance dati. Un tema trasversale a molti incontri sarà quello della resilienza informatica. Privacy e protezione dei dati argomenti discussi diffusamente durante la conferenza, faranno da corollario ai temi relativi alla Crittografia e alla sicurezza dei sistemi distribuiti.

All’interno dell’evento si svolgerà anche l’ACN NCC-IT Matchmaking, con la partecipazione di Luca Nicoletti, Capo Servizio Programmi industriali, tecnologici e di ricerca un incontro tra start-up nazionali e potenziali investitori, partner dell’industria e utilizzatori finali, per stabilire nuovi contatti, sinergie e partenariati. Il dibattito tra importanti player aziendali sulla direttiva NIS vedrà la presenza di Milena Rizzi, Capo servizio Regolazione dell’ACN

Fonte: Agenzia per la

cybersicurezza nazionale