ISTAT: un nuovo prodotto geo-statistico per esplorare la mobilità territoriale

Il fenomeno della mobilità della popolazione abbraccia una varietà di fenomeni, che comprendono i cambiamenti del luogo di vita abituale, interni o da/per l’estero, come gli spostamenti quotidiani per esigenze di studio o lavoro, oltre ad altre casistiche legate a ragioni di svago, turismo, familiari, di salute.

Con la pubblicazione de La mobilità territoriale – Trasferimenti di residenza e spostamenti quotidiani, vengono prese in considerazione le tematiche di carattere demografico e connesse al pendolarismo, si tratta di aspetti rilevati dai Report dell’Istat inerenti a: “Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenza” e il “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni” che condividono, peraltro, l’attinenza rispetto ad altri temi, come le condizioni di vita della popolazione, il mercato del lavoro e le sue trasformazioni digitali, le dinamiche del settore immobiliare.

La pubblicazione, realizzata con tecnologia ArcGIS, consente una lettura territoriale interattiva tramite visualizzazione di mappe dei fenomeni di mobilità residenziale e quotidiana, con un dettaglio di disaggregazione che arriva fino al livello comunale e si compone di 4 moduli informativi:

una Story Map introduttiva, che presenta un quadro d’insieme dei movimenti di residenza e della mobilità quotidiana per motivi di studio o di lavoro e il relativo impatto sulle diverse realtà territoriali

una Dashboard regionale, con la visualizzazione interattiva dei dati relativi a 20 indicatori di mobilità residenziale e 9 di pendolarismo

una Dashboard provinciale, con la visualizzazione interattiva dei dati relativi a 21 indicatori di mobilità residenziale e 9 di pendolarismo

una Dashboard comunale, con la visualizzazione interattiva dei dati relativi a 22 indicatori di mobilità residenziale e 9 di pendolarismo.

Ogni dashboard presenta una doppia mappa, che permette di effettuare visualizzazioni congiunte di 2 indicatori alla volta. Nella dashboard regionale e provinciale, gli indicatori sono rappresentati per tutto il territorio nazionale, mentre nella comunale la visualizzazione si riferisce alla regione che si vuole esaminare in modo da fornire un quadro informativo per gli stakeholder del territorio.

Tutti gli indicatori rappresentati fanno riferimento alla popolazione totale, cliccando sulla voce “Download dati” all’interno delle dashboard è possibile scaricare un file che comprende anche i valori assoluti da cui sono stati calcolati e gli stessi dati riferiti a diverse sotto-popolazioni per i 2 ambiti di interesse, nel caso dei trasferimenti di residenza, maschi, femmine, italiani, stranieri e laureati italiani; per gli spostamenti quotidiani, maschi e femmine.

Fonte: ISTAT