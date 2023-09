Istat, pubblicato l’elenco delle unità istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni

L’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S.13) è predisposto dall’Istat in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) e della guida metodologica ed operativa fornita dal Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010 (Edizione 2022, pubblicato da Eurostat a gennaio 2023).

I criteri utilizzati per la classificazione delle unità nei settori istituzionali definiti dal SEC 2010 sono di natura statistico-economica e sono oggetto di continui confronti con le Autorità statistiche europee.

L’elenco è alla base della compilazione dei conti economici nazionali e del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, che costituiscono il riferimento per il calcolo delle grandezze trasmesse dall’Istat alla Commissione Europea, in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Deficit Eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.

Ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), l’elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2023.

A partire dal prossimo 31 ottobre, sarà possibile richiedere i dati anagrafici delle unità che fanno parte del settore S.13, nelle modalità e attraverso i canali di accesso che saranno contestualmente indicati.

Fonte: Istat