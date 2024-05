Bari abilita nuove funzionalità sull’app IO

Il Comune di Bari ha attivato nuove funzionalità per i cittadini che utilizzano l’app IO come gli avvisi di pagamento, le notifiche delle multe e della TARI da pagare. L’obiettivo è quello di integrare un numero maggiore di servizi all’interno dell’app che diventerà centrale nella vita amministrativa dei cittadini.

Tramite l’app IO è possibile ricevere informazioni e aggiornamenti sulle domande presentate per vari servizi comunali ed essere avvisati circa la scadenza della TARI e altri avvisi di pagamento come quelli delle sanzioni che possono essere pagate direttamente tramite smartphone. Inoltre le strutture comunali avranno la possibilità di inviare ai cittadini, per cui è disponibile il codice fiscale, notifiche e messaggi in maniera rapida ed economica.

IO permette di interagire facilmente con le Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, raccogliendo servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti in un’unica app, in modo sicuro e sempre a portata di mano. Per utilizzarla è necessario registrarsi con le proprie credenziali SPID o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), in seguito alla prima registrazione, è possibile accedere facilmente digitando il PIN scelto o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto).

Grazie agli avvisi in prossimità di una scadenza, si resta aggiornati sulle scadenze e si può aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale dello smartphone, per i messaggi relativi al pagamento di servizi o tributi, si può completare l’operazione direttamente dal messaggio, senza lasciare l’app. Se si ha necessità di approfondire il contenuto di un messaggio, ogni comunicazione riporta i riferimenti dell’ente e la possibilità di accedere ai suoi canali di contatto. Per INFO: https://io.italia.it/

Fonte: comune di Bari