ISTAT: gettito delle imposte ambientali per gli anni 2008-2023

L’Istat rende disponibili nella banca dati IstatData – tema “Conti nazionali”, sottotema “Conti ambientali\Gettito delle imposte ambientali” – i dati sul gettito delle imposte ambientali articolato per categoria – energia, inquinamento, trasporti e risorse – e unità che lo corrisponde: attività economiche (classificazione Ateco), famiglie residenti e unità non residenti, per gli anni 2008-2023.

Le imposte ambientali, in quanto appartenenti all’insieme più generale delle imposte, costituiscono prelievi obbligatori non commisurati ai benefici che il singolo riceve dall’azione delle amministrazioni pubbliche. Un’imposta è ambientale se la sua base impositiva è ‘costituita da una grandezza fisica (eventualmente sostituita da una proxy) che ha un impatto negativo provato e specifico sull’ambiente’.

Tale approccio, mutuato dalle linee guida internazionali per la compilazione di statistiche sulle imposte ambientali, assegna un ruolo fondamentale alla base impositiva al fine di stabilire l’inclusione o meno di una imposta nell’insieme delle imposte ambientali, prescindendo dalle finalità del gettito espresse dal legislatore. Quindi il gettito derivante dalle imposte ambientali può essere, nella formulazione normativa, destinato a finalità ambientali (imposte “di scopo”), oppure no. Le finalità ambientali comprendono la protezione dell’ambiente (in cui rientrano ad es. la gestione dei rifiuti e la bonifica dei suoli inquinati) e la gestione delle risorse naturali (ad es. misure per l’efficienza energetica o la produzione di energia da fonte rinnovabile).

Le serie sono coerenti con i dati delle Imposte e contributi sociali diffusi ad Aprile 2024 in IstatData – tema “Conti nazionali”, sottotema “Conti e aggregati economici delle Pubbliche Amministrazioni\Conto annuale\Imposte e contributi sociali per sottosettore”, che costituiscono la principale fonte per le stime.

