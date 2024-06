ISTAT: cittadini preoccupati per il clima, maggiore attenzione al risparmio energetico

Il Report Istat sulla percezione dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali, estrapolato dai dati dell’Indagine Multiscopo 2023 “Aspetti della vita quotidiana”, fotografa una situazione che vede 6 persone su 10 preoccupate per i cambiamenti climatici. Un dato in crescita espresso dal 59% della popolazione di 14 anni e più; dato che nel 2022 si attestava al 56%, mentre la preoccupazione per lo smaltimento dei rifiuti e l’inquinamento dell’acqua riguarda il 40% della popolazione presa in esame.

La Qualità dell’aria è vissuto come un problema costante degli ultimi 20 anni ed è espresso dal 50% dei cittadini, quota pressoché stabile dal 1998 (1°anno di rilevazione). Di pari passo cresce anche la preoccupazione per il dissesto idrogeologico, che preoccupa il 26% delle persone di 14 anni e più, contro il 22% del 2022. Meno sentita la preoccupazione per il rumore, l’ inquinamento elettromagnetico e il deterioramento del paesaggio, solo 1 persona su 10 sopra i 14 anni li considera tra le prime 5 preoccupazioni per l’ambiente.

I cittadini sono molto attenti alla conservazione delle risorse naturali, il 73% fa attenzione a non sprecare energia ed è in crescita anche il dato di quanti sono attenti a non sprecare acqua: il 70% contro il 67% del 2022. Per quanto riguarda i comportamenti ecologici: nel Mezzogiorno si è più propensi ad acquistare prodotti a km zero (29%), mentre al Nord si evita la guida rumorosa per mitigare l’inquinamento acustico (52%) e si usano di più i mezzi di trasporto alternativi (20%).

Si conferma, nel 2023, la polarizzazione tra il Nord e il Mezzogiorno del Paese rispetto alle preoccupazioni per le tematiche ambientali. Ad esempio, si rileva una differenza del 10% rispetto al tema dei cambiamenti climatici che preoccupa il 61% degli abitanti del Nord rispetto al 52% di quelli del Mezzogiorno e anche l’inquinamento delle acque rientra tra i temi sentiti dagli abitanti delle regioni settentrionali (41%) e meno da quelli delle regioni meridionali (34%). All’opposto, richiamano l’attenzione dei residenti del Centro e del Mezzogiorno le tematiche riguardanti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti (41% nel Mezzogiorno, 43,5% nel Centro e 35% nel Nord) e l’inquinamento del suolo (23% nel Mezzogiorno, 22% al Centro e 20% nel Nord).

Nel corso degli ultimi anni i cittadini del Lazio hanno manifestato maggiore preoccupazione a livello nazionale per la produzione e lo smaltimento di rifiuti. Nel 2023 la percentuale del Lazio è la più elevata, 47%, seguita dalla Calabria con il 45%, contro una media nazionale del 39%. Le persone di 14 anni e più che vivono in centri dell’area metropolitana esprimono una maggiore preoccupazione rispetto a chi abita nei Comuni di piccole dimensioni rispetto alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, l’ inquinamento acustico e dell’aria.

Nei Comuni centro dell’area metropolitana il 46% delle persone esprime timore per la produzione e lo smaltimento dei rifiuti, la quota scende al 39% nei Comuni medio grandi (dai 10mila ai 50mila abitanti) e al 33% nei Comuni piccoli (sotto i 2mila abitanti). Inoltre, nei Comuni metropolitani è più elevata la percentuale di quanti si preoccupano dell’inquinamento dell’aria (54% rispetto al 50% dei Comuni medio grandi e al 41% dei piccoli Comuni), così come quella tra chi lamenta problemi legati all’inquinamento acustico (16% rispetto al 10% dei comuni medio grandi e all’8% dei piccoli comuni).

Livelli di traffico elevati, quantità notevoli di rifiuti prodotti, maggiori difficoltà di organizzare adeguati sistemi di raccolta e smaltimento, sembrano condizionare la percezione di vita tra gli abitanti delle grandi città, mentre risiedere nei piccoli Comuni, aumenta la sensibilità rispetto al dissesto idrogeologico (26%), nei Comuni dell’area metropolitana e in quelli medio grandi la percentuale è del 24%. Per maggiori info: link

Fonte: ISTAT