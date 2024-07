Istanza di rimborso IMU e diniego tacito del comune, termini e ricorso

QUESITO

È stata presentata al Comune un’istanza di rimborso imu in data 11/06/2024 per 5 annualità non prescritte.

Il richiedente, tramite il proprio avvocato, scrive che se entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza il comune non procederà con riscontro alla nota di rimborso effettuerà un’azione legale per il recupero di quanto indebitamente versato.

L’ufficio ha la necessità di approfondire l’istanza e vorrebbe scrivere al richiedente che la pratica verrà valutata nei 180 gg successivi all’istanza citando l’art. 1 c. 164 L. 296/2006

L’ufficio tributi del ns comune entro 180 gg dall’istanza procede all’accoglimento totale, parziale o al diniego dal rimborso e solo a quel punto il richiedente può presentare ricorso entro i successivi 60 gg.

Se il comune non risponde il contribuente può fare un ricorso su un diniego tacito? Se si entro quando? Nel caso specifico come ci dobbiamo comportare?

RISPOSTA

Il diniego tacito all’istanza di rimborso si ha …

