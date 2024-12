ISPRA, i Piani comunali del verde: strumenti per riportare la natura nella nostra vita

È stato pubblicato il quaderno “I Piani comunali del verde: strumenti per riportare la natura nella nostra vita?”, realizzato da ISPRA con il contributo della sezione Aree urbane e con la collaborazione dell’ANCI. La nuova pubblicazione ISPRA parte dalle città per riflettere su di uno strumento di pianificazione ancora poco diffuso in Italia – il Piano comunale del verde – con l’obiettivo di comprenderne contenuti, strategie e potenziale trasformativo per territori più sani, inclusivi e resilienti. Torino, Vercelli, Bolzano, Padova, Rovigo, Parma, Bologna, Forlì, Livorno, Avellino: questi i 10 Piani del verde analizzati, che ci raccontano di una nuova visione di città.

Una visione che, partendo dal capitale naturale e dal patrimonio verde e blu, finisce con l’intrecciare i temi chiave della sostenibilità urbana, attraverso strategie volte a combinare l’incremento del verde pubblico con la giustizia ambientale, la riduzione del consumo di suolo con l’adattamento ai cambiamenti climatici, il ripristino della connettività ecologica con la promozione della salute e la mobilità attiva, la rigenerazione delle aree dismesse con la valorizzazione della multifunzionalità agricola, il monitoraggio della biodiversità e la cura del verde con la cittadinanza attiva.

Fonte: Ispra

