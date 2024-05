Efficienza energetica, prorogati al 15 maggio i termini concessione contributi per edifici Comuni

È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedì 23 aprile il comunicato del MASE con cui si dà notizia dell’adozione del decreto n. 71 del 15 aprile 2024 che dispone la proroga alle ore 17 del 15 maggio 2024 del termine per l’adempimento degli obblighi rendicontativi relativi all’Avviso C.S.E. 2022, recante la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici delle amministrazioni comunali.

In particolare, si ricorda come i beneficiari di tali contributi siano tenuti a dare evidenza al Ministero:

dell’avvenuto pagamento delle fatture già presentate nel contesto della richiesta di accredito;

del versamento IVA relativo a ciascuna fattura, già presentata all’atto della richiesta di accredito, afferente all’intervento finanziato;

del versamento della ritenuta d’acconto relativo a ciascuna fattura afferente alla prestazione professionale, nel caso di acquisto dei prodotti “APE PON IC/CSE 2022”.

