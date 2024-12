Pubblicata in GU Serie Generale n. 280 del 29 novembre 2024 la Legge 25 novembre 2024 n. 177 avente ad oggetto “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285“.

Il provvedimento contiene disposizioni in merito alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, sospensione della patente di guida e un intero titolo in tema di micromobilità elettrica, che sono state oggetto di un recente panel di approfondimento organizzato da Anci Digitale all’Assemblea Anci di Torino.

La Legge all’art. 35 prevede inoltre che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.

Fonte: Gazzetta Ufficiale