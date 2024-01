Internet Governance Forum 2024: al via la consultazione pubblica sui temi di riferimento 

Il 19° Internet Governance Forum si svolgerà a Riyadh, in Arabia Saudita, alla fine del 2024.

Compilando il modulo dedicato entro il 31 gennaio 2024 è possibile partecipare alla consultazione pubblica, indicando al Segretariato IGF quali sono i temi prioritari che riguardano Internet da discutere nel corso del prossimo evento annuale IGF.

Il Leadership Panel di IGF, inoltre, ha pubblicato la bozza di documento “Internet We Want” che è in consultazione pubblica. Si può contribuire indicando i propri commenti.

Dall’8 al 12 ottobre 2023, IGF ha tenuto il suo 18° incontro annuale in un formato ibrido, ospitato dal governo giapponese a Kyoto. L’evento, dal tema “The Internet We Want – Empowering All People”, è stato caratterizzato da discussioni su alcune delle questioni più urgenti delle politiche digitali, dall’accesso a Internet e ai diritti umani, alla frammentazione di Internet, alla sicurezza informatica, all’intelligenza artificiale e alle tecnologie emergenti.

La versione finale del report dell’evento, è disponibile al link dedicato.

Fonte: AgID