L’invito a presentare proposte per le sessioni dell’IGF 2023 di Kyoto sul tema “Internet We Want – Empowering All People” è stato prorogato fino a mercoledì 24 maggio 2023, alle 23:59 UTC.

Tutte le parti interessate hanno ancora l’opportunità di presentare proposte per diversi tipi di sessione – compresi i workshop a valutazione competitiva, il cuore del programma dell’IGF – dall’apposita pagina di invito.

Fonte: AGID