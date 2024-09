In GU Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 6 settembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto l'”Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160“.

Con il decreto è approvato l’allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l’allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2.

L’allegato A del decreto modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023.

Fonte: Gazzetta Ufficiale