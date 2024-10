INRIM, presentata a Torino la rete italiana per le comunicazioni quantistiche

L’INRIM, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, ha presentato la rete italiana per le comunicazioni quantistiche, una rete progettata per trasmettere informazioni in un perimetro di massima sicurezza che rappresenta il tassello italiano di un network europeo costituito dall’integrazione delle reti di 27 Paesi. L’INRIM coordina il progetto QUID (Quantum Italy Deployment) che ha l’obiettivo di avviare il processo di realizzazione dell’Infrastruttura per la Comunicazione Quantistica (QCI) sul territorio, l’infrastruttura proteggerà i dati sensibili aggiungendo un livello di sicurezza basato sulla meccanica quantistica e a Torino, in questi giorni, si è concluso l’evento “EuroQCI Italy – for the Italian and European Quantum Strategy”, organizzato dall’Istituto per presentare l’infrastruttura di comunicazione nel contesto della strategia quantistica italiana ed europea.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane, europee e delle principali realtà industriali e accademiche coinvolte nello sviluppo della comunicazione quantistica sicura. L’iniziativa si inserisce nel contesto del programma EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), un progetto della Commissione Europea che coinvolge i 27 Stati membri e l’Agenzia Spaziale Europea, con l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura di comunicazione quantistica sicura a livello europeo.

L’EuroQCI sarà un elemento chiave della strategia europea per la sicurezza delle comunicazioni, nonché parte integrante del nuovo sistema di comunicazione spaziale sicuro IRIS. Nel corso dell’evento sono stati presentati anche i risultati sul territorio nazionale del progetto europeo QUID (Quantum Italy Deployment), coordinato dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica con il mandato del Ministero dell’Università e della Ricerca, e sostenuto dal Digital Europe Programme.

QUID rappresenta la realizzazione nazionale dell’EuroQCI, il progetto coinvolge 18 partner tra enti pubblici e privati e mira a integrare la tecnologia di distribuzione quantistica delle chiavi crittografiche (QKD) con le attuali reti di telecomunicazioni in fibra ottica, garantendo una maggiore sicurezza delle comunicazioni e supportando l’innovazione tecnologica del Paese. Nel corso della giornata, personalità di spicco del settore, i principali attori industriali e i ricercatori delle università e degli istituti coinvolti hanno sottolineato l’importanza strategica di EuroQCI per l’Italia e l’Europa, confermando il ruolo centrale dell’Italia nello sviluppo delle tecnologie quantistiche.

Fonte: INRIM