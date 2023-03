Innovazione: al via la partnership tra Invitalia e PNICube

Rendere più efficace il trasferimento tecnologico e la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e promuovere gli incentivi per la nascita e lo sviluppo di imprese innovative con riferimento alle startup guidate da giovani e donne, questi gli obiettivi della collaborazione tra Invitalia e PNICube.

L’accordo è stato sancito con la firma di un Protocollo d’intesa tra l’Amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e la presidente di PNICube, Paola Paniccia.

PNICube è il network di 53 associati, tra università e incubatori accademici, che promuove il Premio nazionale per l’innovazione-PNI per la valorizzazione imprenditoriale della ricerca, coinvolgendo 17 regioni in un percorso generativo di imprese ad alto contenuto di conoscenza, grazie a 16 Start Cup regionali-business plan competition locali.

Invitalia e PNICube si impegnano a mettere in campo capacità e competenze, avviando azioni di informazione e promozione con l’obiettivo di sostenere con incentivi e servizi mirati, le imprese ad alto tasso di innovazione, valorizzando le idee e il talento degli imprenditori.

Fonte: Invitalia