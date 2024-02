In Piemonte nuovi Punti di Facilitazione Digitale  

Da febbraio 2024 sono attivi sul territorio consortile 22 punti “Digitale Facile”, una serie di sportelli per supportare la cittadinanza e favorire la conoscenza e la fruizione dei servizi attivi in forma digitale. L’intervento, coordinato dalla Regione Piemonte e finanziato con fondi del PNRR, è finalizzato all’accrescimento delle competenze digitali per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere i diritti di cittadinanza digitale attiva e incentivare l’uso dei servizi online di privati e Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Il servizio permetterà ai cittadini di fruire di:

• Formazione/assistenza personalizzata individuale, erogata generalmente su prenotazione o a sportello;

• Formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, attraverso l’accesso in autonomia ai materiali disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc;

• Formazione in gruppi, attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi ed approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona.

Il servizio è gestito dai “facilitatori digitali”, figure preparate per gestire ed erogare le diverse tipologie di assistenza e formazione, una guida nella verifica di fabbisogni di competenze individuali e nella partecipazione alle attività che caratterizzano il punto di facilitazione digitale.

I 22 punti di facilitazione digitale sono contraddistinti dall’esposizione dei loghi di Repubblica Digitale e del progetto forniti dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dalla Regione Piemonte. Grazie alla collaborazione con i 5 comuni dell’ambito sono stati collocati presso centri di quartiere, sedi di associazioni e biblioteche per favorire una maggiore accessibilità e prossimità nei confronti dei cittadini. Per Info sportellidigitali@ovestsolidale.to.it tel. 0119501401.

Fonte: Regione Piemonte – Consorzio Ovest Solidale