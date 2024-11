Il programma della seconda giornata dei lavori della 41ª assemblea nazionale

TORINO – Sette le sessioni di confronto che copriranno moltissimi temi, sessantadue gli interventi previsti, sette i ministri previsti. Questi i principali numeri della seconda giornata di lavori della 41° Assemblea nazionale in corso i cui lavori inizieranno a breve.

Si parlerà di coesione sociale e unità territoriale, di futuro delle nuove generazioni in un’ottica non solo sociale e di prospettive di ingresso nel mondo del lavoro ma a farla la padrone saranno le politiche ambientali e di rispetto del pianeta terra. I Sindaci si confronteranno, facendo emergere punti critici e ma anche di forza, con le istituzioni presenti, i rappresentanti del Governo e le imprese.

Sicurezza, trasporti e mobilità sostenibile, smart city e attenzione per il sociale, invece saranno protagoniste delle ultime sessioni pomeridiane.

Confermati le Ministre e i Ministri Abodi, Calderone, Schillaci, Piantedosi, Zangrillo, Locatelli e il Sottosegretario Butti.

