Il comune di Isernia apre uno sportello di facilitazione digitale

Il Comune di Isernia ha lanciato uno sportello di facilitazione digitale che fornisce assistenza digitale e la formazione di competenze digitali di base ai cittadini che hanno difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Il servizio, ad accesso libero e completamente gratuito, è gestito dai volontari del Servizio Civile nell’ambito di 2 specifici progetti promossi dall’Amministrazione e che sono destinati a minori ed adulti con l’obiettivo di ridurre il gap tecnologico.

I beneficiari potranno, tramite una formazione di base sull’uso delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali, acquisire competenze fondamentali per il lavoro, per lo sviluppo personale, per l’inclusione sociale e per una maggiore integrazione nella vita comunitaria. Lo sportello è attivo i giorni feriali, dalle 8 alle 13, ed è collocato all’interno del Comune di Isernia.

Fonte: comune di Isernia