Il 30 ottobre webinar su integrazione tecnologica e convergenza con fattore umano

Lunedì 30 ottobre dalle ore 10:30 presso la sede nazionale di ANCI in Via dei Prefetti 46, si svolgerà un workshop dedicato alla diffusione della Guida sulla Videosorveglianza del territorio e degli ambienti pubblici.

Il workshop rientra nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto da ANCI e ANIE Sicurezza, Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, al fine di rafforzare e promuovere la cultura della sicurezza delle città con l’utilizzo ed il supporto delle nuove tecnologie.

La guida “Videosorveglianza del territorio e degli ambienti pubblici” si configura come lo strumento utile per codificare il know-how di settore, valorizzare le diverse professionalità che lo compongono e attivare un flusso di competenza e di conoscenza condiviso.

È possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili cliccando nella sezione Iscriviti qui all’interno della locandina, o al seguente link: Registrazione.

Si precisa che non sarà possibile seguire i lavori in videocollegamento.