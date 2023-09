Il 25 settembre a Bari la 2° tappa del ciclo di eventi Tim-Enterprise sulle Smart Cities

Continua il ciclo di eventi dedicato alle città Smart promosso da TIM Enterprise, la business unit del Gruppo TIM dedicata alla Pubblica Amministrazione e alle aziende, e patrocinato da ANCI.

La seconda tappa de “L’Italia delle città intelligenti e sostenibili. Gli strumenti digitali e attuativi al servizio della PA locale” si terrà a Bari lunedì 25 settembre 2023 dalle 10.30 alle 12.30 presso la sede di Anci Puglia.

Obiettivo di questi incontri è illustrare come l’innovazione al servizio della PA locale possa accelerare lo sviluppo di città sostenibili e intelligenti, anche in merito alle azioni previste dal PNRR in termini di digitalizzazione.

Dopo la prima tappa di Milano – che ha rappresentato un importante momento di confronto sugli strumenti utili agli amministratori pubblici per migliorare la vivibilità e la sicurezza delle proprie città, anche attraverso l’analisi dei casi studio più virtuosi in merito a innovazione e sostenibilità – il ciclo di eventi territoriali si sposta a Bari per poi proseguire a Napoli, Catania, Padova e concludersi a Roma.

