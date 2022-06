I Dialoghi di Italia Domani a Bolzano

Arriva a Bolzano il ciclo di incontri “Italia Domani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR. L’appuntamento è per venerdì 17 giugno, alle ore 11:30, all’Auditorium di via Dante 15, con la partecipazione della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e con l’intervento del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, Marco Leonardi. Sul palco, il presidente della Provincia Autonoma della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, e il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi

L’incontro sarà l’occasione per approfondire i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse. La seconda parte sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese. La moderazione è affidata a Simonetta Nardin, dell’Ufficio per la Comunicazione istituzionale e le Relazioni con i media della Presidenza del Consiglio, e Zeno Braitenberg, Dirigente di Rai Südtirol.