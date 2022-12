I dati elettorali sull’Anagrafe Nazionale: il primo contributo arriva dal Comune di Giave

Dal 1^ dicembre 2022 sono disponibili in ANPR i servizi che consentono ai Comuni di inviare ed aggiornare i dati relativi alla posizione elettorale dei propri cittadini. Il giorno successivo il Comune di Giave, in provincia di Sassari, è stato il primo a cogliere questa opportunità, trasmettendo i dati tramite i servizi resi disponibili da ANPR.

Con decreto interministeriale – pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 novembre 2022 – sono state definite le attività per operare l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’ANPR al fine della sua integrazione con le liste elettorali. Il provvedimento delinea inoltre le attività affidate all’ufficiale elettorale di ogni comune per il primo inserimento dei dati elettorali nell’ANPR e dei successivi aggiornamenti.

Una volta che i comuni avranno completato telematicamente il primo inserimento dei dati, i cittadini potranno dunque utilizzare i servizi in ANPR anche per la consultazione della propria posizione elettorale, per il rilascio in modalità digitale della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo e per eventuali richieste di rettifica.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale