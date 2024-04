Il 20 aprile 2024 sarà la giornata del Green Energy Day: impianti a fonti rinnovabili e impianti che abbiano eseguito interventi di efficienza energetica saranno visitabili in tutta Italia.

Il Green Energy Day è un’occasione speciale per visitare gli impianti a energia pulita e rinnovabile operanti nelle nostre regioni, capire come funzionano, comprendere a pieno la necessità di ricorrere a queste tecnologie ormai mature per ridisegnare una società senza emissioni.

Il 20 aprile sarà possibile visitare impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici, a biomasse, nonché alcune delle comunità energetiche già realizzate e interventi d’efficientamento energetico che includono sistemi a pompe di calore e di cogenerazione.

Per identificare l’impianto da visitare basta accedere al sito www.greenenergyday.it e dalla mappa interattiva si potrà selezionare l’impianto in base alla zona geografica o alla tecnologia e prenotare una visita. La lista è in continuo aggiornamento.

L’iniziativa, alla sua prima edizione e che ci auguriamo diventi un appuntamento fisso annuale per fare informazione e formazione sulla Transizione Energetica, è organizzato da Coordinamento Free (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica).

Fonte: Legambiente