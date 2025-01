Graduatorie MIM provvisorie per lavori vulnerabilità sismica e riqualificazione energetica

Pubblicate sul sito internet come da nota del MIM 28 gennaio 2025 già inviata agli enti locali beneficiari (Edilizia scolastica – MIUR) le graduatorie provvisorie, approvate con decreto direttoriale 27 gennaio 2025, per l’assegnazione delle risorse per interventi resisi necessari in seguito alle verifiche di vulnerabilità sismica e per interventi di riqualificazione energetica (Avviso pubblico MIM 3 dicembre 2024 e al DM 235/2024).

Le graduatorie saranno definitive all’esito dei controlli da parte del Ministero e per questo motivo fino ad allora non sarà possibile procedere con l’aggiudicazione dei lavori e con l’avvio degli stessi. In caso contrario il MIM disporrà la decadenza dal finanziamento

Infine, come indicato nella nota MIM non sarà possibile procedere alla richiesta dell’anticipo del 30% fino all’approvazione delle graduatorie definitive.

Fonte: ANCI