Google Maps: novità sulle viste aeree fotorealistiche e sulle notifiche di posizione

Quasi 100 punti di riferimento presenti su Google Maps possono beneficiare dell’introduzione delle viste aeree fotorealistiche: si tratta di un’innovazione che Google ha introdotto, in modo simile alla funzione Flyover già esistente su Apple Mappe, per città come Barcellona, Londra, New York, San Francisco, Tokyo e molte altre in corso di rilascio.

Le viste aeree sono frutto di un mix ricostruzioni 3D dei monumenti visualizzati con vere immagini aeree con l’obiettivo di rendere un effetto fotorealistico di punti di interesse particolarmente apprezzati come il Big Ben di Londra e l’Empire State Building a New York.

Le viste aeree sono il primo passo verso la visione immersiva, una modalità che consentirà di visualizzare la riproduzione interna di molti edifici a Los Angeles, Londra, New York, San Francisco e Tokyo e dati in tempo reale. Inoltre, grazie all’introduzione delle notifiche di condivisione della posizione, Google Maps permetterà di sapere se un amico che ha in precedenza condiviso la sua posizione con l’utente, sta raggiungendo il luogo di interesse o se ne allontana.

Nello stesso aggiornamento della applicazione relativa alle mappe Google ha introdotto anche la possibilità per gli utenti di ottenere informazioni addizionali relative ai percorsi ciclabili con funzioni di assistenza come l’etichetta che illustra se il percorso include scale o salite ripide. Viste aeree e notifiche di condivisione sono già disponibili a livello globale sulle app iOS e Android mentre le informazioni sui percorsi per ciclisti verranno rilasciate nelle prossime settimane.