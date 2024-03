Gli indirizzi operativi per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Semplificare l’azione amministrativa, aumentarne l’efficacia e rafforzare la cultura del dato all’interno delle pubbliche amministrazioni: in data 5 dicembre 2023 è stata emanata la direttiva che contiene gli indirizzi operativi per l’utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDF) (PDND), sottolineando l’importanza di una corretta governance di dati per migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese.

L’interoperabilità assume così un rilievo centrale, con i soggetti pubblici individuati dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, articolo 2, comma 2) che dovranno dare piena attuazione al principio once only, che impone di chiedere i dati di cittadini e imprese una volta sola, per favorire lo scambio di informazioni tra gli uffici delle amministrazioni grazie all’utilizzo della PDND.

Oltre a sovraintendere tutte le operazioni relative alla pubblicazione e alla fruizione dei servizi offerti dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, gli enti indicati avranno competenza sul conseguimento degli obiettivi di data governance, sulla valorizzazione delle basi dato di interesse nazionale, l’allineamento con le anagrafiche contenute nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e, non ultimo, la promozione di un capillare programma di sensibilizzazione e formazione, a forte valenza culturale.

Vista la rilevanza degli obiettivi, compresi quelli individuati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con la Misura 1.3.1, il Dipartimento per la trasformazione digitale fornirà tutto il supporto tecnico e collaborativo alle amministrazioni che lo ritengano necessario.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale