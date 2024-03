G7, il 15 marzo a Trento la riunione ministeriale su tecnologia e digitale

La riunione G7 su Industria, Tecnologia e Digitale si svolgerà a Verona e Trento il 14 e il 15 marzo 2024. Le due giornate saranno presiedute rispettivamente dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti.

Durante la ministeriale di Trento la Presidenza Italiana intende promuovere, sotto la guida del Dipartimento per la trasformazione digitale, lo sviluppo e l’utilizzo etici, sicuri ed affidabili dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), in particolare nel settore pubblico. La Presidenza si propone inoltre di sviluppare un Compendio incentrato sulla fornitura e l’accesso efficienti, inclusivi e sicuri a servizi pubblici digitali, in linea con i valori condivisi del G7.

L’IA rappresenta uno dei campi di innovazione più affascinanti e promettenti, con il potenziale di migliorare in modo significativo le nostre vite. Lo sviluppo e l’uso dei sistemi di IA non possono prescindere da considerazioni etiche e dal rispetto dei valori democratici dei paesi del G7, dalla protezione dei diritti umani e delle libertà̀ fondamentali. La Presidenza italiana intende dare concretezza alla discussione con la realizzazione di un Toolkit per lo sviluppo e l’uso etico di applicazione di IA nel settore pubblico.

La Presidenza italiana si avvarrà inoltre dei risultati della Presidenza giapponese del G7 e integrerà i progressi del Processo di Hiroshima sull’Intelligenza Artificiale (HAIP) per sviluppare, insieme alle parti interessate, meccanismi appropriati per il monitoraggio volontario dell’adozione del “Codice di Condotta Internazionale per le Organizzazioni che Sviluppano Sistemi di IA Avanzati.”

Un’infrastruttura pubblica digitale robusta facilita un accesso facile, inclusivo e sicuro ai servizi pubblici essenziali, e ne supporta l’erogazione in modo resiliente.

La Presidenza svilupperà un Compendio sui Sistemi Pubblici Digitali adottati dai membri del G7, condividendo buone pratiche ed esempi di successo.

Il 15 marzo, al termine dell’incontro ministeriale a Trento, i membri del G7 adotteranno la Dichiarazione dei Ministri dell’Industria, della Tecnologia e del Digitale.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale