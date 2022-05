Franceschini: “La Sardegna protagonista del turismo culturale”

“In Sardegna ci sono delle potenzialità straordinarie per poter aggiungere al turismo tradizionale, legato alla bellezza incredibile del mare e della natura, quello dell‘arte, dell’archeologia, del paesaggio, dei cammini e degli itinerari culturali. È bello conoscere e confrontarsi con dei ragazzi che studiano e si formano per lavorare in questo settore e in questa Regione che ha un patrimonio enorme di storia e arte e sarà protagonista del turismo culturale dei prossimi anni”. Lo ha detto il Ministro della Cultura Dario Franceschini oggi a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari, per celebrare i 160 anni dell’Istituto Pietro Martini, uno dei più antichi della Sardegna.

“I Giganti di Mont’e Prama, ha continuato, sono un esempio delle potenzialità di questo turismo in Sardegna. Alle scoperte degli scorsi anni si stanno aggiungendo quelle di questi giorni e altre ce ne saranno, sono convinto che quando sarà realizzato il museo dei Giganti di Mont’è Prama sarà un’attrazione unica che porterà in Sardegna flussi turistici da tutto il mondo anche nella stagione invernale”, ha concluso il Ministro.