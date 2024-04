Cupra Marittima: la promozione turistica passa attraverso il digitale

Il Comune di Cupra Marittima punta sul digitale per promuovere la città tramite l’iniziativa DeA Cupra Digital e Arte, un’app per scoprire il territorio attraverso ricostruzioni 3D fruibili tramite visori che consentono di visualizzare reperti archeologici e altre bellezze ascrivibili al patrimonio artistico e culturale dell’area di Cupra Marittima.

All’interno dell’app, costruita tramite un bando del Ministero dell’Interno, è possibile favorire il turismo esperienziale che porta a conoscere e godere delle bellezze del territorio tanto dal punto di vista naturalistico-paesaggistico quanto da quello storico, archeologico e artistico: al suo interno ben 3 itinerari turistici quali quello del Parco Archeologico, del Borgo di Marano e di Piazza della Libertà.

Tutti i punti di interesse sono georeferenziati e presentano immagini multimediali, descrizioni e approfondimenti oltre a ricostruzioni 3D arricchite tramite la tecnologia della realtà aumentata come la testa della dea Cupra e la stanza residenziale con l’affresco di una donna su sfondo rosso.

Una vera e propria strategia di promozione integrata del patrimonio artistico di Cupra Marittima, “DeA Cupra Digital e Arte” è un progetto pilota che consente di modellizzare soluzioni replicabili in altri contesti con riferimento alle finalità di:

1. ripensare il patrimonio artistico in una prospettiva “from heritage to assets”, che fonda le radici nel passato ma guarda al futuro;

2. migliorare l’accessibilità del patrimonio artistico, farlo uscire dagli schemi ordinari e conferirgli la capacità di agire in outreaching, di raggiungere i cittadini in relazione alle loro attitudini, abilità, autonomie, possibilità;

3. risolvere la tensione tra “conservazione” e “trasformazione”, strutturando un processo di promozione integrato in grado di fondere il ricco patrimonio del passato con le sfide della contemporaneità, ideando nuovi contenuti, settings e modalità espressive;

4. svelare il territorio, manifestarlo, accrescendone l’attrattività turistico-culturale promuovendone la capacità di coprogettazione e strutturando un sistema integrato IT based al servizio della programmazione culturale e della visitor experience.

Per raggiungere gli obiettivi verranno messe in campo diverse attività e strategie fra cui: una web app responsive, in grado di presentare sui dispositivi dei visitatori contenuti connessi a 3 percorsi tematici con Punti di Interesse e approfondimenti dedicati alle più importanti evidenze storiche del territorio e la possibilità di visualizzare 2 modelli in Realtà Aumentata. E iniziative come lo sviluppo di un prodotto video sul patrimonio artistico, finalizzato a raccontare e diffondere il territorio di Cupra e il suo patrimonio artistico, progettato e realizzato per assicurarne la più ampia veicolazione su web, social e dispositivi multimediali, integrando così il prodotto nell’ambito della strategia di comunicazione e promozione pianificata dal progetto.

Fonte: comune di Cupra Marittima