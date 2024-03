Al via il progetto “Palermo Digital Maps”, la mappatura virtuale e interattiva della città

La città di Palermo si appresta a conoscere un nuovo progetto innovativo promosso dalla Mezzogiorno Foundation Onlus e una serie di partner: Palermo Digital Maps è un’iniziativa che ha come obiettivo la mappatura virtuale e interattiva della città caratterizzata dai punti di interesse (Point of Interest) quali monumenti, strade caratteristiche, percorsi enogastronomici ma anche parchi, ville storiche, eventi e manifestazioni. L’iniziativa prevede la realizzazione di laboratori innovativi gratuiti rivolti ai giovani(16-35 anni), dove i partecipanti saranno chiamati a collaborare per creare una app e un sito con le funzioni di mappa virtuale e interattiva di Palermo, caratterizzata da POI (Point Of Interest), ovvero: monumenti, le vie più caratteristiche e tipiche, i percorsi enogastronomici, gli eventi e le manifestazioni che vi sono in città, i percorsi ciclabili, le ville ed i parchi. Afferma il nostro AD e Presidente della Mezzogiorno Foundation Onlus Tommaso Di Matteo: “Il progetto “Palermo Digital Maps” è un’opportunità senza precedenti per i giovani della nostra Palermo e della Sicilia”. Noi di Cpw Italia siamo lieti di essere Advisor ufficiali del Progetto, affiancando il Team di “Palermo Digital Maps” in tutte le varie fasi di realizzazione e sviluppo del progetto.

Il progetto Palermo Digital Maps è risultato vincitore dell’avviso pubblico Avviso Pubblico DDG 494 del 14/04/2022 finanziato dall’Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili” – Anno 2021. Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: info@palermodigitalmaps.it

Fonte: comune di Palermo