Formazione, al via la prima edizione delle Olimpiadi Syllabus

In arrivo la prima edizione delle Olimpiadi Syllabus, iniziativa premiale ideata dal Dipartimento della Funzione Pubblica per favorire e incoraggiare la crescita formativa e culturale dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

I dipendenti abilitati dalla propria amministrazione potranno sfidarsi nell’arena dell’e-learning fino alla finale, che si terrà in presenza a Roma il prossimo 21 maggio, durante la giornata di apertura di Forum PA 2024.

In palio per il vincitore/la vincitrice, oltre all’“oro olimpico”, l’opportunità di un corso di formazione gratuita (Pa 110 e lode) presso le più prestigiose università italiane del valore di 3000 euro. Il vincitore sarà premiato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

Per partecipare, sarà necessario essere abilitati dalla propria amministrazione a tutti i contenuti formativi disponibili sulla piattaforma Syllabus entro il 30 marzo 2024.

Successivamente, fino al 30 aprile 2024, i partecipanti dovranno completare i seguenti corsi già disponibili sulla piattaforma Syllabus e ottenere i requisiti necessari per concorrere:

“Competenze digitali per la PA”, conseguendo tutti gli 11 open badge .

. “Cybersicurezza: sviluppare la consapevolezza nella PA”, ottenendo il relativo digital badge .

. “Il ruolo della PA per la trasformazione sostenibile” o “Il ruolo degli enti territoriali per la trasformazione sostenibile”, fino al livello specialistico, ottenendo il relativo open badge .

. “Il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023”, modulo base, ottenendo il relativo badge digitale.

Questa iniziativa è in linea con la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23 marzo 2023 “Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal PNRR”, per garantire la piena ed efficace implementazione di tali processi all’interno delle amministrazioni.

Il regolamento completo, in allegato, è disponibile anche su Syllabus.gov.it.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione