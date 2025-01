Il Comune di Forlimpopoli promuove il patto digitale di comunità, un accordo per sostenere e diffondere un uso sano e responsabile delle nuove tecnologie e dei media digitali.

Il patto è stato siglato tra l’Istituto Comprensivo Rosetti e il Comune di Forlimpopoli con un chiaro riferimento al manifesto dell’educazione digitale di comunità, ossia una serie di regole che aiutino gli adulti a orientare i ragazzi nel mondo digitale preservandoli da rischi e abusi.

I giovani, infatti, sebbene facilitati dall’essere nativi digitali, spesso si rivelano essere indifesi e incapaci di gestire i dispostivi e le opportunità provenienti dal digitale, compreso il carico emotivo che ne deriva.

Tramite 6 semplici regole il patto aiuta a regolamentare il rapporto con la tecnologia supportando genitori e docenti nell’individuare le corrette azioni per responsabilizzare i più giovani.

Sottoscrivendo il presente documento aderiamo ai principi del Manifesto dell’educazione digitale di comunità. In particolare, per quanto riguarda la gestione dei dispositivi digitali nelle nostre famiglie, ci sfidiamo a rispettare nella quotidianità le seguenti regole decise insieme per promuovere, sia nella nostra casa sia nella comunità, un uso sano, responsabile e creativo dei media digitali.

Info: https://www.icrosetti.edu.it/pagine/patto-digitale-di-comunit

Fonte: comune di Forlimpopoli