Commercio equo e solidale, dal 4 settembre le domande di agevolazione

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 800 mila euro per sostenere le imprese che, nell’ambito di appalti di fornitura alle pubbliche amministrazioni, utilizzano prodotti del commercio equo e solidale.

Le agevolazioni, che saranno concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, consistono in un rimborso fino al 15% dei maggiori costi sostenuti per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale. Il contributo, a fondo perduto, non potrà comunque essere superiore a 10 mila euro per ciascun beneficiario.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto di materie prime, semilavorati e materiali di consumo i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura.

Le domande potranno essere presentate dal 4 all’11 settembre 2023 dalle imprese aggiudicatarie di gare di appalto con le pubbliche amministrazioni.

Lo sportello per la presentazione delle domande sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero.

Fonte: MIMIT