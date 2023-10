In GU Serie Generale n. 240 del 13 ottobre 2023 si da notizia che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.intemo.gov.it/finanza-locale, contenuto «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministrodell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con ilMinistro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia edelle finanze, del 24 agosto 2023, corredato dell’allegato A, recante: «Criteri di riparto della quota parte di 100 milioni di euro in favore dei comuni, per l’anno 2023, e modalita’ di monitoraggio del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», previsto dall’art. 1, commi 179-180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’art. 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2023 al n. 2608.

Fonte: Gazzetta Ufficiale