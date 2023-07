Fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento

Il Ministero del Turismo in una notizia di servizio comunica che, come definito all’Art. 11 dell’Avviso pubblico del 27 giugno 2023, a prot. con n. 12223/23, è possibile da giorno 21 luglio 2023 ore 12:00 accedere alla piattaforma informatica realizzata dal Ministero del Turismo al seguente link per effettuare domanda di finanziamento per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.

https://istanze.ministeroturismo.gov.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MT_007

Per i dettagli circa la partecipazione, e altre info utili, si rimanda all’avviso e la relativa pagina web.

Fonte: Ministero del Turismo