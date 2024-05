La circolare del Mef sulle modalità di erogazione delle quote di anticipazione PNRR

Pubblichiamo la Circolare del Mef del 13 maggio sulle modalità di erogazione delle quote di anticipazione. La circolare è quindi finalizzata a dare indicazioni della quota di anticipazione, stabilita in via ordinaria nella misura pari al 30 per cento dell’importo del finanziamento PNRR, incrementato rispetto al 10 per cento precedentemente previsto.

Fonte: ANCI