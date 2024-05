“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” – Attuazione dell’art. 9, comma 1 del DL 19/2024

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare DAIT n. 53/2024 avente ad oggetto “Decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” – Attuazione dell’art. 9, comma 1“.

L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 19/2024, convertito dall a legge 29 aprile 2024, n. 56, prevede misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all’ esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR.

La disposizione interviene per offrire nuovi strumenti volti a garantire un efficace supporto all’attuazione dei progetti del Piano affidati agli enti territoriali.

Fonte: DAIT