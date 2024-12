Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2024 informa che il 28 ottobre 2024 è stato emanato il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica protocollato in data 29 ottobre 2024 con il n. 379, concernente l’integrazione di specifiche tariffe per le misure di incentivazione previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2024 Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti.



Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nell’apposita sezione dedicata alla normativa di settore, al link seguente:



https://www.mase.gov.it/energia/gas-naturale-e-petrolio/petrolio/impi anti-strategici

Fonte: Gazzetta Ufficiale