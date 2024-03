Fondo mense bio, entro il 31 marzo 2024 iscrizione su nuova piattaforma per le stazioni appaltanti

Come da comunicazione su sito MASAF, dal 1 marzo 2024 al 31 marzo 2024, tutte le stazioni appaltanti (Comuni) e i soggetti eroganti il servizio dovranno inviare una nuova domanda di iscrizione per accedere al suddetto Fondo, tramite l’implementata piattaforma informatica sul sito Masaf.

Le domande presenti nel vecchio sistema sono tutte decadute, pertanto, dovranno presentare nuova domanda anche le stazioni appaltanti che avessero già inserito l’istanza prima del 1 marzo 2024. A partire dall’anno corrente la domanda avrà durata annua, anche nel caso di contratto pluriennale.

Per assistenza sull’utilizzo del servizio: tramite l’helpdesk del SIAN, specificando nell’oggetto CODA MENSE BIOLOGICHE, all’indirizzo di posta elettronica helpdesk@I3-sian.it oppure attraverso il numero 800-365024.

Fonte: ANCI