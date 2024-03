Firenze: Didacta Italia 2024, torna l’evento dedicato al mondo della scuola

Didacta Italia avrà quest’anno come protagonista l’Intelligenza Artificiale, tra opportunità e sfide nel mondo dell’educazione. Sono previsti decine di workshop, seminari, convegni e meeting, dedicati agli insegnanti. Ma non solo: a seconda delle attitudini e preferenze, nonché della tipologia di scuola nella quale si insegna, è possibile prendere parte a un numero variabile di eventi collaterali, ciascuno dedicato a un argomento.

Fiera Didacta Italia è un appuntamento annuale che nasce sull’onda del successo ottenuto da Didacta Germany, che da mezzo secolo consente di instaurare un dialogo proficuo e costruttivo tra i principali attori presenti nell’universo scuola e le imprese che vi collaborano. A popolare il mondo dell’istruzione ci sono persone interessate a migliorare il proprio bagaglio culturale ed esperienziale, ma anche a creare e rafforzare i collegamenti esistenti tra scuole, enti, aziende e associazioni.

L’evento viene organizzato da Indire (l’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa) e Firenze Fiera, in collaborazione con l’associazioneDidacta International. Il comitato organizzativo di Fiera Didacta Italia è composto dallo staff del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla regione Toscana, dalla Camera di Commercio di Firenze, dal Comune di Firenze, da Unioncamere, dalla Camera di Commercio italiana in Germania (ITKAM) e dal Destination Florence Convention & Visitors Bureau. Anche quest’anno l’evento ospiterà più di 850 espositori, i quali contribuiranno ad attirare 100mila visitatori, intenzionati a creare e rafforzare i ponti esistenti tra la scuola e i soggetti che vi collaborano.

L’evento è suddiviso in 2 aree tematiche: l’area espositiva, nella quale vengono sistemati i vari stand, e l’area destinata agli eventi. All’interno dell’area espositiva gli attori principali sono le aziende che collaborano con le scuole e che occupano un posto di rilievo nella filiera scolastica. L’area destinata agli eventi, invece, annovera la presenza di un gran numero di seminari, meeting e convegni, orientati ad analizzare le diverse tematiche d’interesse scolastico. verranno discussi molti dei nuovi trend e delle proposte più innovative, tese ad integrare e migliorare i progetti utili alla scuola del futuro. L’obiettivo degli organizzatori è stimolare il confronto tra imprenditori, sociologi, psicologi e coloro che vivono l’ambiente scolastico, non mancheranno neppure laboratori e workshop finalizzati all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. Considerata la mole di attività formative e servizi di ogni genere, l’evento si rivolge ad ogni livello di formazione e istruzione, dalle scuole per l’infanzia agli istituti di formazione professionale e ricerca scientifica.

Fonte: Didacta Italia 2024