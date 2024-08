Finanziato il progetto “SECURE” coordinato da ACN

Un passo in avanti per migliorare la resilienza cibernetica delle PMI europee. Il costituendo consorzio guidato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è stato ammesso a finanziamento per il progetto “SECURE – Strengthening EU SMEs Cyber Resilience”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Digital Europe Programme dedicato alla cybersicurezza, gestito dall’European Cybersecurity Competence Centre (ECCC).

Il progetto, che avrà durata triennale, mira a:

creare una piattaforma per distribuire fondi a cascata (Financial Support for Third Parties , FSTP) alle PMI europee. Il finanziamento a cascata è un meccanismo adottato dalla Commissione Europea che mira a facilitare la distribuzione di fondi europei a realtà imprenditoriali innovative, prevalentemente PMI e startup, attraverso le cosiddette open calls;

progettare e implementare attività di sensibilizzazione, formazione e istruzione sulla sicurezza informatica;

sviluppare strumenti per facilitare l’implementazione del Cyber Resilience Act;

condurre test e valutazioni delle vulnerabilità dei prodotti con elementi digitali per verificare la conformità ai requisiti del CRA;

organizzare eventi e iniziative per promuovere le sinergie tra le PMI europee.

Il budget totale destinato a queste attività ammonta a 22 milioni di euro, di cui 16,5 milioni saranno utilizzati per finanziamenti diretti alle PMI (FSTP).

Il progetto, coordinato da ACN, coinvolge 9 partner provenienti da 7 paesi: Austria (EDIH-Austria), Belgio (Centre Pour La Cybersécurité), Italia (ACN, Cyber4.0 e Idear-RE), Lussemburgo (Luxembourg House Of Cybersecurity), Polonia (Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa -Panstwowy Instytut Badawczy), Romania (National Coordination Centre-RO) e Spagna (Instituto Nacional De Ciberseguridad De Espana),. Inoltre, ulteriori 12 National Coordination Centers (NCC) europei hanno espresso il loro supporto ufficiale alla sua implementazione, ampliando così l’ambito geografico e l’ecosistema delle PMI coinvolte.

La proposta di progetto si colloca all’interno del bando “DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06 (Deployment Actions in the area of Cybersecurity)” e si focalizza sul rafforzamento delle capacità di sicurezza informatica delle PMI europee, conformemente ai requisiti del Cyber Resilience Act (CRA). Maggiori dettagli sono disponibili qui.

Fonte: ACN