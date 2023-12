Finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici

In GU Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2023 è stato pubblicato il Decreto 7 novembre 2023 del Ministro dell’Istruzione e del Merito con l’ “Approvazione delle graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilita’ degli edifici scolastici mediante utilizzo di risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche“.

Le graduatorie definitive (Allegato A al decreto), sono suddivise, come previsto dall’art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base alle aree geografiche del Nord (Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (Regioni Abruzzo, Molise, Campani a, Puglia, Basilicata e Calabria).

Gli enti locali, di cui all’allegato A sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a ultimare i lavori entro dodici mesi dall’aggiudicazione definitiva, e a rendicontare entro i due mesi successivi dall’ultimazione dei lavori.

Fonte: Gazzetta Ufficiale