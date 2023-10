European Cyber Security Month: al via la campagna europea 2023

Evitare i cybercriminali è possibile, se si presta la giusta attenzione! Torna anche quest’anno il mese europeo della cybersicurezza, l’European Cybersecurity Month (ECSM), promosso dall’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) con il coinvolgimento degli Stati membri.

Per il 2023, il tema della campagna è il social engineering. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ospita i materiali della campagna realizzati in collaborazione con ENISA e gli altri Stati Membri per incrementare la consapevolezza del fenomeno e stimolare l’acquisizione di buone pratiche per difendersi dagli attacchi dei cybercriminali.

“Mese europeo della cybersicurezza” è la pagina dove è possibile trovare video, grafiche e consigli utili sui principali scenari di social engineering e chi può essere coinvolto.

Dal 2023, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è coordinatore nazionale dell’ECSM e ha il compito di identificare e valutare le iniziative di awareness proposte da soggetti pubblici e privati che operano sul territorio italiano in occasione dell’ECSM.

Lo European Cybersecurity Month (ECSM) è il principale progetto di awareness della cybersicurezza promosso a livello europeo, che prevede la progettazione e realizzazione di campagne annuali di sensibilizzazione per i cittadini e le organizzazioni europee durante il mese di ottobre.

Stai un passo avanti ai cybercriminali! #BeSmarterThanACriminalHacker

