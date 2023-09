Erogazione del fondo di solidarietà comunale a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023

Si comunica che in data odierna, in attuazione dell’articolo 20, comma 4-bis, del decreto-legge 1°giugno 2023, n.61, convertito dalla legge 31 luglio 2023, n.100, questo Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale) ha provveduto ad erogare in un’unica soluzione, in favore dei comuni di cui all’allegato 1 annesso allo stesso decreto, le risorse relative al Fondo di solidarietà comunale spettante per l’anno 2023.

Agli enti interessati vengono erogate in un’unica soluzione risorse per un complessivo di euro 76.541.546,61, che consentiranno di fronteggiare le improvvise spese connesse all’emergenza.

I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

Fonte: DAIT