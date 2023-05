Enti territoriali: misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione del PNRR e per il settore energetico

Pubblicato in GU Serie Generale n. 124 del 29 maggio 2023 il Decreto Legge n. 57 del 29 maggio 2023 recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonchè per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico“.

Il provvedimento in oggetto, cui si rinvia integralmente, contiene all’articolo 1 importanti indicazioni rivolte specificamente ad alcune regioni e province autonome, ma più in generale a tutte le regioni a statuto ordinario, in merito ai vincoli di bilancio.

All’art. 2, in tema di PNRR, promuove l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere negli avvisi ed inviti dei bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti.

Per il settore energetico presenti integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale